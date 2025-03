Andria presente a "Olio capitale"

L'edizione 2025 di "Olio Capitale" svoltasi a Trieste nello scorso fine settimana ha registrato un exploit di "pugliesità": ben 42 aziende del territorio regionale presenti che hanno raccontato in maniera egregia l'oro verde di Puglia. Presente l'Assessore alle Radici del Comune di Andria, Cesareo Troia, coordinatore regionale Associazione nazionale Città dell'Olio di Puglia.

«Anche questa volta "Città dell'Olio" della Puglia ha dato grande dimostrazione del grande valore di questo territorio – spiega l'assessore Troia - sia in termini quantitativi che qualitativi "monopolizzando" la Fiera di Trieste. Abbiamo portato insieme all'olio la promozione di un intero territorio, abbiamo innescato processi culturali dello stesso parlando di paesaggio, benessere, enogastronomia, salute, oleoturismo, Club di prodotto, marchio "Città dell'Olio, Comunità dell'Olio e tutte le copiose attività messe in campo dall'associazione per la promozione e la valorizzazione del territorio e del nostro Oro Verde oltre, novità assoluta, la nuova fase generazionale che il comparto sta ereditando con imprenditori giovanissimi - addirittura 17enni - che stanno mostrando coraggio nell'affrontare le sfide dell'agricoltura 4.0. Abbiamo portato entusiasmo e coesione con la partecipazione a Trieste così come è accaduto nel mese di gennaio a Bari per EVOLIO EXPO. Attorno alla nostra attività si sono concentrate figure istituzionali di riferimento con le quali collaboriamo già da tempo nell'intento di capovolgere il paradigma dell'Olio Evo in Puglia, come l'Assessore Regionale all'Agricoltura Donato Pentassuglia, la Presidente della Camera di Commercio Bari-Bat e UNIONCAMERE PUGLIA Luciana Di Bisceglie e il Presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli. Questi successi ci confermano che ormai siamo sulla strada giusta e che, nonostante il percorso sia lungo, gli obiettivi strategici siano facilmente raggiungibili».