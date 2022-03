"Adempimenti e sicurezza in condominio", primo convegno del 2022 per l'UNAI Bat

Primo convegno del 2022 per la sezione provinciale dell'UNAI, svoltosi sabato 19 marzo presso l'Hotel Crystal Palace: è il primo dei quattro appuntamenti per la formazione degli amministratori di condominio nell'anno in corso: chiusura ad ottobre 2022 con il test finale. Il tema del convegno è stato "Adempimenti e sicurezze in condominio: il ruolo chiave dell'Amministratore", con diversi relatori intervenuti:- Dott. Gianluca Sanguedolce, Dirigente UNAI Bat;- Avv. Rosario Calabrese, Presidente Nazionale UNAI (in collegamento da Roma), che ha trattato del recupero dei crediti condominiali, doveri e poteri alla luce della riforma ex lege n.220/2012;- Geom. Antonino Condrò, Dirigente UNAI Reggio Calabria (in collegamento);- Dott.ssa Paola Evangelista, che ha parlato dei rischi sui lavori di riqualificazione del condominio e sicurezza in cantiere, nonché degli obblighi e responsabilità sulla questione della legionella nei condomini;- Avv. Lorenzo Troccoli, che ha fatto il punto sul ruolo dell'amministratore di condominio fra committenza e responsabile dei lavori.Il convegno riconosce 4 crediti formativi, validi ai sensi del DM 140/14.