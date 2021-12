Ad Andria somministrate sabato 18 dicembre 777 dosi di vaccino anticovid

La campagna vaccinale anticovid va avanti anche oggi, domenica 19 dicembre. Secondo gli ultimi dati caricati ha ricevuto la prima dose il 2,1% dei pugliesi della fascia 5-11 anni, sopra dello 0,7% della media nazionale.Per quanto riguarda invece la popolazione dai 12 anni in su, ha già ricevuto almeno una dose l'88% dei pugliesi, il 2,1% in più della media nazionale. Bene anche i dati sulla terza dose o richiamo, già somministrata al 30% dei pugliesi, 3,2% in più del dato nazionale.Nella giornata di ieri, sabato 18 dicembre, nella Asl Bt sono state somministrate 4780 dosi di vaccino di cui 177 prime dosi, 556 seconde dosi e 4047 terze dosi. In particolare sono state somministrate 926 a Barletta, 777 dosi ad Andria, 344 dosi a Trani, 390 a Bisceglie, 289 dosi a Margherita di Savoia, 224 a Canosa di Puglia. Significativo anche il contributo dei medici di base e dei pediatri di libera scelta che ieri nei propri ambulatori hanno somministrato 794 dosi.