Si rinnova l’appuntamento dell’Ites-Les “Carafa” con il Maker Faire Rome 2019

Il diciotto ottobre scorso, gli alunni delle classi IVA, IVB, IVC, IVE dell'di Andria, accompagnate dalle docenti di Informatica, professoressae professoressa, dalla professoressali, insegnante di Materie Giuridiche e dal professore, docente di Educazione Fisica, hanno partecipato all'Educational Day, del Maker Faire 2019, a Roma, dove hanno sperimentato la cultura del "fai da te", tipica del "movimento makers". Una manifestazione ricca di invenzioni e creatività, il viaggio in un futuro fantascientifico, fra robotica e intelligenza artificiale, manifattura digitale e aerospazio, agritech , food 4.0, energie rinnovabili, sostenibilità, riciclo, salute e qualità della vita.Un evento che unisce scienza, fantascienza, tecnologia, divertimento e business e che consente un'esperienza straordinaria. I ragazzi hanno letteralmente toccato con mano un inarrestabile progresso tecnologico, si sono confrontati con i nuovi processi di produzione per comprendere il lavoro del futuro, si sono proiettati in una dimensione conoscitiva che ben si colloca in un contesto in cui il digitale prospetta anche soluzioni per piccoli e grandi problemi della vita di tutti giorni.Maker Faire Rome è una fiera in cui business, education e consumer si mescolano e creano una magica alchimia: ci si diverte, ma s'impara. Le scolaresche hanno sperimentato invenzioni avveniristiche in campo scientifico e tecnologico, processi di automazione e nuove forme di arte, musica, spettacolo. Un modo di "far scuola" alternativo al consueto, stimolante e, forse, emotivamente coinvolgente ha polarizzato l'attenzione di un'utenza del 2020, destinataria e protagonista dell'epoca digitale.