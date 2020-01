Scontro in via Vittorio Veneto a Bisceglie, ha la peggio un ciclista di Andria

È stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale civile "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie il 35enne ciclista, originario di Andria, ferito a seguito dell'incidente avvenuto poco dopo le 10 all'altezza dello snodo viario tra via Vittorio Veneto e via Isonzo, a pochi passi dalla statua della Madonnina a Bisceglie.Il mezzo a due ruote è entrato in collisione con una Opel Agila di colore grigio. Sul posto il pronto intervento di un'ambulanza della postazione di Bisceglie del 118 che ha riscontrato contusioni e traumi in alcune parti del corpo a discapito dell'uomo in sella alla bici mentre il conducente del veicolo a quattro ruote è rimasto illeso