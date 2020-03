Sale a sei il numero degli operatori sanitari contagiati al "Bonomo" di Andria

Sarebbero sei gli operatori sanitari (ma non ci sono conferme ufficiali a questo dato), tra medici ed infermieri in servizio all'ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria, infettati nelle ultime ore dal coronavirus.Si tratta di cinque medici, in servizio tra i reparti di medicina interna e pediatria e di un ausiliario a essere risultati positivi al coronavirus: di questi tre sono originari di Canosa di Puglia ed uno di Bisceglie. Ieri si è proceduto alla sanificazione del reparto di Medicina interna che tra qualche giorno potrebbe essere riaperto, come riaperto è stato quello di Pediatria, dopo l'avvenuta sanificazione. I pazienti sono stati temporaneamente trasferiti all'ospedale di Bisceglie.Una prima settantina di tamponi sono stati effettuati al personale sanitario del Bonomo, mentre nel piazzale attiguo al pronto soccorso la Protezione civile ha montato una seconda tenda, oltre a quella che funziona da pre triage. Questa seconda struttura (identica a quella montata davanti all'ex ospedale di Trani), servirà al personale del 118 per poter effettuare in sicurezza le operazioni di vestizione degli stessi operatori (guanti, tuta, mascherina etc. etc.).E intanto, è notizia di ieri sera, la chiusura del laboratorio di patologia clinica, dopo che un operatore dell'unità aveva avvertito i sintomi del virus. Tutti i sanitari e gli ausiliari del laboratorio, sono stati quindi sottoposti al tampone. Adesso si attende l'esito della verifica mentre, per precauzione, tutti gli operatori sono stati posti in isolamento preventivo.