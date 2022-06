Raccolti ben 772 kg di cibo grazie alla raccolta alimentare di giugno di Joe Zampetti

La raccolta alimentare mensile di Joe Zampetti, al suo secondo anno, non si è mai fermata. Anche nei mesi estivi, nel primo weekend del mese, nei punti vendita dislocati nelle varie città pugliesi potete trovare i volontari delle associazioni locali che aiutano tutti i musetti in difficoltà.Basta un piccolo gesto per aiutare centinaia di animali che, complice anche l'arrivo dell'estate, vivono una condizione di abbandono e di difficoltà. In Italia sono circa 130mila cani e gatti abbandonati per le vacanze: i più "fortunati" riescono ad avere assistenze dalle associazioni locali che però non riescono a sostenere così tanti animali.Nel mese di giugno sono stati raccolti 772 kg di cibo che sono finiti nelle ciotole dei musetti bisognosi. Il prossimo appuntamento, per chi volesse dare un piccolo contributo, è il primo weekend di luglio (1-2).A giugno hanno partecipato le seguenti associazioni: