Quali sono le città più soleggiate d'Italia? Andria è al quarto posto

Quali sono le prime città in Italia che godono del sole più a lungo? Ad effettuare questo studio è Holidu, motore di ricerca per case e appartamenti vacanze utilizzando i dati di World Weather Online, sito web che fornisce osservazioni meteorologiche ufficiali, prendendo in esame il numero medio di ore di sole al mese in ogni città per gli anni dal 2011 al 2025.Le città prese in considerazione sono le principali in Italia, in particolare le 47 più popolose con l'aggiunta dei tre capoluoghi di regione non rappresentati tra le prime 47 già selezionate: Potenza per la Basilicata, Campobasso per il Molise ed Aosta per la Valle d'Aosta. Una scelta effettuata, come è riportato nello studio di Holidu, per "rappresentare il più possibile l'intero territorio nazionale".Nella classifica figura anche la città di Andria, tra le più soleggiate del nostro Paese con 250,57 ore di sole in media al mese. La città federiciana è addirittura quarta a livello nazionale, seguita immediatamente dalla vicina Bari con 248,9 ore; sono tre le città pugliesi che figurano nella top 10: c'è anche Taranto al nono posto con 246,5 ore, mentre scendendo all'11° posto troviamo Foggia (244,4). Il podio di questa classifica è interamente dominato dalle isole: la città più soleggiata d'Italia è Catania (273,7), poi segue un'altra città siciliana (Siracusa con 273,1 ore) e infine c'è Cagliari, capoluogo della Sardegna, con 267,8 ore.