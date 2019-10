Plauso per la decisione di realizzare il cavalcavia che unirà la s.p. 1 Trani-Andria e la s.p. 27 Barletta-Corato

"È notizia di queste ore lo stanziamento da parte dalla Regione Puglia di 3 milioni e 900mila per realizzare il cavalcavia che unirà la s.p. 1 Trani-Andria e la s.p. 27 Barletta-Corato. Un'opera di scavalco tra le due strade, che garantirà una migliore circolazione su due delle arterie più importanti della sesta provincia.Era il 9 agosto del 2017 quando è stata inaugurata l'Andria-Trani, che ha portato dunque all'allargamento della provinciale per 4 km. Quel giorno le istituzioni si impegnarono alla costruzione di un ponte che potesse consentire in maniera agevole il cambio di marcia. Stiamo parlando, lo ricordiamo, di un'arteria strategica per i collegamenti e per i trasporti che riguardano un comparto produttivo in particolare, quello lapideo. Il ponte è quindi un'infrastruttura necessaria per gli imprenditori e i lavoratori che si trovano costretti più volte durante l'arco della giornata a percorrere la provinciale.Ebbene, mi complimento con la giunta Emiliano che, malgrado le condizioni politiche in cui versa la nostra città, ha saputo mantenere fede alla promessa fatta. È questa la più bella risposta che possiamo dare ai cittadini andriesi e non solo. Miglioriamo la viabilità sulle nostre strade completando un'opera fondamentale per il territorio della Bat. Questa è la politica del fare che ci piace!", lo dichiara in una nota l'ex consigliere comunale avv. Laura Di Pilato