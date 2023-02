Pietre sulla strada per depredare una stazione di servizio: tornano a colpire i predoni nella Bat

Tornano a colpire i "predoni della notte", con un ennesimo tentativo di depredare una stazione di servizio carburanti nella Bat, sempre più terreno di conquista di veri e propri commandos di malviventi armati e pronti a tutto.Questa mattina, sabato 11 febbraio, poco prima delle ore 3 è scattato l'allarme ad un'altra stazione di servizio, dopo poco meno di tre giorni da uno identico, anch questo in territorio di Canosa di Puglia,, sulla SS 93 direzione Loconia.Questa volta i malviventi, invece dei chiodi a tre punte, hanno posizionato sulla strada statale, già un chilometro circa prima della stazione di servizio, dei massi pesanti di tufo e rami di alberi, al fine di rallentare o annullare l'intervento delle guardie giurate. Cosa avvenuta appena è scattato l'allarme radio con la centrale operativa della Vegapol, che ha inviato immediatamente sul posto delle pattuglie.Per fortuna, malgrado la presenza degli ingombranti quanto pericolosi ostacoli sulla carreggiata, che avrebbero potuto creare incidenti gravi agli automobilisti in transito su una strada ad alto scorrimento e già abbastanza pericolosa di per sè, non è accaduto nulla di grave.Infatti, nonostante l'installazione dei pericolosi ostacoli, le guardie giurate particolari della Vegapol, intervenute sull' allarme ricevuto, resisi conto, per tempo, dei massi e grossi rami presenti sulla sede stradale, sono riusciti a fermarsi in tempo e prodigarsi a spostare i pericolosi ostacoli, così da poter raggiungere l'area di servizio in pochissimo tempo, nonostante alcuni danni ai pneumatici delle auto di servizio, giusto in tempo per permettere ai malviventi di darsela a gambe.Dalle immagini estrapolate delle telecamere della stazione di servizio, al vaglio degli agenti della Polizia di Stato intervenuti dal Commissariato di P.S. di Canosa di Puglia, si è potuto appurare che i malviventi in azione erano sei. Mentre due erano intenti a tagliare la serranda di ingresso alla stazione di servizio, gli altri erano pronti ad intervenire per razziare quanto a portata di mano. Solo una piccola parte delle sigarette esposte sono state sottratte, prima che i malvivnti se la dessero a gambe, dall'arrivo probabilmente inaspettato delle pattuglie della Vegapol.All'arrivo della "volante" della Polizia di Stato, è stato quindi diramato l'allarme rapine.