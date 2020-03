Nuove iniziative per il programma "Donna Sicura" dell'Accademia Wingtsun Ewto Puglia

Ad Andria L'Accademia Wingtsun Ewto Puglia di Sifu Cosimo Laguardia ancora protagonista nell'affrontare il tema del contrasto alla violenza di genere e in modo particolare nei confronti delle donne.Nelle due giornate di approfondimento appena trascorse presso la palestra "Revolution" che ha ospitato gli eventi assolutamente gratuiti in occasione della "Festa della Donna", si sono avvicendati gli operatori della Cooperativa Sociale "Società e Salute" con il progetto "Il tempo delle donne" per sensibilizzare sempre più l'argomento per dare la possibilità alle vittime di poter uscire dalla condizione spesso di isolamento che si viene a creare ed in seconda battuta, l'avvocato Marina Tritta, ha analizzato con le presenti punti di forza e caratteristiche della nuova legge detta Codice Rosso promulgata per rendere più rapidi ed efficaci gli interventi a tutela delle vittime.In entrambi gli incontri tutte le partecipanti le presenti hanno infine testato e messo in pratica personalmente, sotto la guida dell'Istruttore Vincenzo Perrone, le tecniche antiviolenza del programma "Donna Sicura" mettendosi letteralmente in gioco ed iniziando a strutturare la capacità di poter reagire in ogni condizione contro la violenza. I ringraziamenti da parte del Sihing Vincenzo Perrone al responsabile dell'Accademia Puglia Sifu Cosimo Laguardia, per la fiducia ed il continuo grande lavoro a difesa delle donne, a Vincenzo Pistillo ed a tutto lo staff della Palestra Revolution per aver organizzato l'evento in maniera accogliente ed impeccabile, alle operatrici della Cooperativa Sociale "Società e Salute", con l'augurio di fare sempre più "rete" ed essere sempre dalla parte di chi ha bisogno ed all'avvocato Marina Tritta che, nonostante i molteplici impegni lavorativi ha prestato la sua professionalità contribuendo in maniera tangibile alla riuscita dell'evento.