Messa in sicurezza ponti e viadotti della Bat: dal governo in arrivo 10 mln di euro

€ 1.4238, 573, 14 per intervento di recupero conservativo delle opere d'arte ubicate sulle NSA nn. 368 – 369 – 370 relativa ad assi stradali ceduti dall'Anas (agro del Comune di Barletta); € 2.157.859,70 per intervento di recupero conservativo delle opere d'arte ubicata sulla S.P. 2 al km 46+256 (agro del Comune di Andria); € 2.157..859,70 per intervento di recupero conservativo delle opere d'arte ubicata sulla S.P. 2 al km 48+922 (agro del Comune di Andria), sulla S.P. 9 al km 07+000 (agro del Comune di Spinazzola) e sulla S.P. 13 al km 16+000 (agro del Comune di Bisceglie); € 2.157.859,70 per intervento di recupero conservativo delle opere d'arte ubicata sulla S.P. 2 al km 72+100 (agro Comune di Canosa di Puglia); € 2.157.859,70 per intervento di recupero conservativo delle opere d'arte ubicata sulla S.P. 4 al km 23+300, sulla S.P. 4 al km 35+300 e S.P. 58 km 4+500 (agro Comuni di Spinazzola e Minervino Murge).

Con pec del 10.07.2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso la nota prot. n. 8622 con cui ha comunicato di aver approvato l'istanza presentata dalla Provincia Barletta Andria Trani per un Finanziamento di, al fine di mettere in sicurezza alcuni ponti e viadotti esistenti nella rete stradale della Provincia nell'ambito del Programma sessennale 2024-2029; tale finanziamento è previsto dal Decreto 5 maggio 2022 "Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 49 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come integrato dalla risorse di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 30 dicembre 2021, n. 234".Nello specifico, saranno interessati ai lavori le seguenti infrastrutture:"Sono risorse importanti – ha dichiarato il Presidente della Provincia, Avv. Bernardo Lodispoto – al fine di finanziare ulteriori interventi sulla viabilità e sui ponti già posti in essere e/o programmati sia con fondi di bilancio che statali ad implementazione di quelli previsti nel programma triennale delle Opere Pubbliche del 2022-2024. Si tratta, dunque, di finanziamenti che ci consentono, visto il considerevole anticipo con cui le somme vengono assegnate, di poter definire un programma strutturale pluriennale da qui al 2029"