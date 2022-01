Mancanza personale Polizia di Stato, SAP: "La coperta non solo è corta ma ha anche dei buchi da rattoppare"

Purtroppo "la coperta è corta" e la situazione della sicurezza e dell'ordine pubblico diventa sempre più drammatica nella provincia Barletta Andria Trani. La presenza delle Forze dell'ordine nel nostro territorio è ridotta al lumicino. Rappresentanti politici, sociali, amministratori pubblici, magistrati, con esponenti della chiesa, hanno più volte sottolineato come questo territorio necessità di una rivisitazione circa la dislocazione delle forze dell'ordine. Troppo poche per far fronte ad una criminalità forte e determinata, che non ha paura di far sentire la sua pressione, gestendo il malaffare e facendo di questa provincia "terra di conquista". E' tempo che i nostri parlamentari facciano sentire la nostra voce e soprattutto ad impegnarsi "seriamente" per far giungere quelle risorse umane e le necessarie attrezzature, che possono garantire la richiesta di sicurezza che chiede la collettività. Ne va del nostro futuro, delle nostre speranze.«Ancora ennesime promesse di marinaio. La-sottolinea in una nota del Segretario provinciale del SAP, Sindacato Autonomo Polizia, Vito Giordano- ci sta abituando alle sue performance "simil elettorali". L'ultima, quella di. Senza entrare nel merito, anche perché non si conosce bene la realtà foggiana, dove, comunque, da tempo il SAP locale grida la mancanza di risorse, approfondiamo il tema degli uomini che saranno assegnati alla BAT. In uno degli ultimi incontri avvenuti presso la localeda distribuire neitra agenti e sovrintendenti n.d.r.). Allasaranno rispettivamente. Numeri ben lontani da quelli promessi dal "Centro" per la neo costituenda Questura, per tutti i Commissariati dipendenti e per laRitornando sulla "promessa foggiana", da fonti autorevoli, gli aumenti previsti per la provincia di Foggia saranno più o meno 36 (sempre somministrati tra febbraio e giugno, distribuiti tra la Questura, la Polstrada e la Ferroviaria), ben lontani dai 50 indicati dalA meno che, il Ministero ha un'"area 51" dove tiene segregati ii. Detto questo, tutto è possibile. A noi piace essere stupiti con effetti speciali. (Sic!). Le bugie hanno, però, le gambe corte».«Caro Ministero, la-sottolinea l nota del SAP provinciale-. Prima, con la sola coperta corta, qualcosa si riusciva a coprire tirando da un lato e scoprendone un altro. Ora, con la presenza di buchi, all'interno della stessa, diventa difficile correre da un lato all'altro e nel mezzo. C'è un altro aspetto.e che questa situazione farà scaturire nei prossimi anni, (o meglio già a partire da questo 2022), unadipendenti INPSper chi non avesse compreso, accederà alla. La condizione storica che stiamo ancora vivendo, pone poi, altre situazioni.Dalla permanenza negli uffici a districare tutta la(e non è poco), alnell'intento di prevenire fatti criminosi. Alle indagini con ingenti impegni di tempo, nella maggior parte delle volte con il raggiungimento degli obiettivi, con gli arresti dei malviventi. Tutto questo a discapito delle famiglie, dei propri hobby, della propria vita personale. Con l'amara considerazione di essere ripagati di tutte le ore di straordinario sviluppate, a distanza di un anno (se tutto va bene!). Ebbene,ma come ritengo in tutte le sedi italiane,conclude la nota della Segreteria Provinciale SAP BAT.