Le Amministrazioni di Bisceglie e Ruvo di Puglia ad Andria per l'evento commemorativo dei 30 anni dalla strage di Capaci

Raccogliendo l'invito della sindaca di Andria avvocato Giovanna Bruno, l'amministrazione comunale di Bisceglie e di Ruvo di Puglia, rappresentate rispettivamente dal consigliere Giuseppe Losapio e dalla vicesindaca Monica Filograno saranno presenti questa sera ad Andria, all'evento commemorativo dei 30 anni dalla strage di Capaci previsto alle ore 19:30 nel cortile dell'oratorio Salesiano. L'evento è promosso nell'ambito delle iniziative del Festival della legalità di Andria in collaborazione con il forum andriese, il comitato studentesco cittadino, il servizio pastorale giovanile diocesano, il centro giovanile Salesiano e il circolo scolastico Rosmini.Oltre ai rappresentanti di alcune delle amministrazioni comunali del territorio saranno presenti il prefetto di Barletta Andria Trani dottor Maurizio Valiante, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del un Consiglio per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale senatrice Assuntela Messina e l'onorevole Paolo Lattanzio componente della commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e della commissione antimafia.