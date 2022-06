11 foto La Pulita & Service, 40 anni di storia e orizzonti di crescita

Social Video 2 minuti La Pulita & Service, intervista a Vincenzo Terrone

Una storia iniziata ad Andria nel 1982: oggi La Pulita & Service è un'eccellenza che guarda al futuro con ambizione, credendo fortemente nella professionalità e nella qualità dei servizi. Si è svolta ieri l'assemblea dei soci della cooperativa specializzata in servizi di pulizia, sanificazione, igiene ambientale e manutenzioni, che si è conclusa con l'approvazione del bilancio di esercizio e la conferma di Vincenzo Terrone come presidente.Una giornata di festeggiamenti, per celebrare con i numerosi partner e clienti i 40 anni di storia. La location scelta è stata Baia dei Pescatori a Trani, il suggestivo lido di proprietà dell'impresa La Pulita & Service, che ha deciso di puntare anche sulla diversificazione per il futuro, guardando così al mercato del turismo e dell'accoglienza.Con la garanzia di servizi professionali e personalizzati, La Pulita è un esempio virtuoso di business made in Puglia, con una estesa presenza nel Centro e nel Sud Italia, grazie a una vasta gamma di proposte in diversi settori, connotati da alti standard qualitativi e una specifica attenzione all'innovazione all'ambiente.Nuove tecnologie e approccio orientato al cliente, con competenza e disponibilità, l'orizzonte della cooperativa è decisamente in crescita: con più di 1000 dipendenti e la prospettiva di nuove assunzioni, con il presidente di La Pulita & Service Vincenzo Terrone abbiamo parlato di traguardi raggiunti e nuovi progetti.