Incendi sulla Murgia andriese: in fumo seminativi e semiarborato

Il vasto incendio che nelle ultime 24 ore ha mandato distrutti centinaia di ettari di pineta e latifoglie nell'agro di Minervino Murge, ha lambito anche il territorio di Andria.Iazzo nuovo e questa mattina località Montevitolo, hanno visto impegnate squadre dei Vigili del fuoco, operai dell'Arif ed i Carabinieri forestali del Comandi stazioni dell'area parco, tra cui Andria, coordinati dal Comando di Altamura, alle dipendenze del Colonnello Giuliano Palomba. Indagini sono in corso proprio da parte dei militari, a quanto sembra su alcuni sospetti inneschi individuati nella zona interessata dagli incendi.Ad andare distrutti alcune decine di ettari tra seminativi (ristoppie) e semi arborato, che per fortuna non hanno lambito insediamenti rurali abitati. Coordinati dalla sala operativa della Protezione civile di Bari sono anche intervenuti alcuni Canadair, levatisi in volo dall'aeroporto di Amendola-Foggia.Purtroppo il caldo di queste ore non ha facilitato le operazioni di spegnimento. In alcuni punti le fiamme sono riprese, favorite proprio dalle alte temperature. Tutta la zona murgiana a cavallo dei territori di Minervino Murge, Andria, Spinazzola e Ruvo di Puglia sono costantemente tenuti sotto controllo dai Carabinieri forestali che anche questa notte saranno dispiegati per il controllo del territorio, insieme alle vedette antincendio dell'Arif.