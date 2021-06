Il Consiglio comunale approva la concessione gratuita di area PIP per nuova Caserma Carabinieri

Altro passo avanti per vedere finalmente realizzata ad Andria, una nuova Caserma dei Carabinieri. Nella seduta di Consiglio Comunale svoltasi questa mattina, martedì 29 giugno questo argomento è stato licenziato favorevolmente insieme ad un altro in tema di sicurezza urbana, sui cinque iscritti all'ordine del giorno.L'Amministrazione Bruno, sin da subito impegnata a trovare soluzioni decorose e dignitose per il Comando dei Carabinieri e per la Guardia di Finanza, ha licenziato a larga maggioranza (con il voto favorevole di tutto il Movimento 5 stelle) la delibera di individuazione di un'area standard estesa 3.581 mq. nella zona PIP (via Padre Leone Dehon) da cedere gratuitamente per la realizzazione della nuova Caserma per la Compagnia Carabinieri di Andria."Un'area servita in pieno, con viabilità esistente, di esclusiva proprietà comunale, utile ad avviare in tempi stretti le fasi progettuali.L'Ente – commenta il Sindaco, avv. Giovanna Bruno – non avrà costi per questa realizzazione ed in scienza e coscienza decide di rendere disponibile un'area di sua proprietà perché la sicurezza non ha costo, non ha prezzo"."Anche per la Questura, di prossima apertura, non ci siamo posti problemi di valori e controvalori per la permuta, già oggetto di valutazione negli anni passati.Abbiamo dato – prosegue il Sindaco – tutta la nostra disponibilità a completare il lunghissimo e complesso iter che vedrà aprirsi questo presidio provinciale dopo ben 15 anni circa dall'avvio della progettualità.Il valore fondamentale a cui abbiamo puntato è quello del completamento dell'opera attesa da tempo che ora, ci auguriamo, sia realmente riempita da personale numericamente idoneo a garantire il tanto lavoro da fare su un territorio, come la BAT, così particolare in termini di sicurezza.Per la Questura, il Comune di Andria è stato stazione appaltante, cosa che non ripeteremo per la Nuova stazione dei Carabinieri.Poi andremo ancora avanti, secondo lo stesso schema, per la Guardia di Finanza e poi ancora per tutto ciò che ruota attorno al miglioramento di una comunità in termini di reale tutela del territorio.Questo è il nostro investimento.Sono grata agli uffici ed a tutto il Consiglio Comunale – conclude il Sindaco Bruno – per la maturità espressa anche in sede di voto finale, con delibere approvate a larghissima maggioranza con pochissime astensioni nelle fila delle minoranze".