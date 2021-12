I Billie Hard dell'andriese Andrea Di Bari festeggiano 10 anni di carriera

I Billie Hard, band pugliese rock'n'roll, festeggiano i 10 anni di carriera esibendosi martedì 7 dicembre in una serata speciale presso il Bistrot Malcangi a Trani (BT). Lo show dei Billie Hard è ricco di colori, timbri e suggestioni uniche, atte a trasportare gli ascoltatori in un atmosfera gioiosa dal sapore nostalgico che affonda le radici nella pop culture anni '50. Il repertorio spazia dallo Swing, al Rockabilly, passando per l'energia del Rock'n'Roll, l'incisività del blues e la gioiosa raffinatezza del Rhythm and Blues.Billie Hard è una band rock'n'roll formata l'11 novembre 2011 da Marzio Palmieri e Giacomo Ristano. Il nome Billie Hard richiama il genere musicale rockabilly e lo stile anni '50 dell'epoca di artisti come Elvis Presley, Little Richard, Jerry Lee Lewis e tanti altri. La band riunisce la chitarra blues rockegiante di Marzio Blues, la voce calda e travolgente di Jack Ristano, il ritmo old style di Paul Meraviglia alla batteria e le ipnotiche melodie di basso dell'andriese Andrea Di Barius. I Billie Hard durante il loro percorso artistico hanno suonato in numerosi luoghi della Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Abruzzo e Campania, si sono esibiti in centri commerciali, locali e piazze, hanno partecipato a trasmissioni radiofoniche, tra le quali "Controradio", "Canale 93", "Abbey Radio", "Radio Selene", "Ultra Radio" e "Radio Bombo" e sono stati ospiti di grandi motoraduni tra centinaia di Harley Davidson e grandi Cadillac americane. Non mancano nel loro curriculum feste cittadine, spettacoli di Burlesque, discoteche, festival e feste private.Nel dicembre 2012 si esibiscono in un concerto speciale al Santo Graal Irish Pub di Trani ospitando sul palco Salvatore Cafiero, chitarrista delle cantanti italiane Dolcenera e Emma Marrone, insieme a Laura Calcagno, violinista comparsa nello show Italia's got Talent. La speciale collaborazione con Salvatore Cafiero è stata replicata, in seguito alle numerose richieste, il 6 gennaio 2013 al Babalù di Trani, concerto in completo sold out. A maggio del 2013 la band fa conoscere al suo pubblico il primo brano autoprodotto, pubblicandolo sul web e sulle radio locali. Si tratta del remake del brano del 1945 di due autori italiani Nella Colombo e Gigi Beccaria "Perduto Amor", disponibile su Sound Cloud YouTube . Il singolo viene trasmesso, ad agosto, in radio e in podcast dalla webradio canadese Rockabilly Room.Il 2 giugno 2013 la band partecipa all'evento di beneficenza volto a raccogliere fondi per l'OER di Trani insieme ad altre 11 band, suddivise su tre palchi. Prima che il rock'n'roll travolgesse il pubblico a fine serata, sullo stesso palco si sono esibiti Federica Filannino, concorrente di Amici 2012 (talent show italiano), Salvatore Cafiero, Valerio Combass del noto gruppo italiano Après la Classe e Giulio Rocca, batterista di Albano (tenore italiano). Madrina della serata è stata Barbara Clara della fiction Mediaset Italia "Cento Vetrine". La band è stata scelta da SwingFever.it , il portale italiano del rock'n'roll e dello swing. Sulla web page, nel calendario eventi, sono pubblicate le date dei concerti dei Billie Hard. L'11 ottobre del 2013 si esibiscono sul palco del Moody Jazz Cafè di Foggia, uno dei jazz club più rinomati d'Italia. Il 15 novembre 2013 suonano nel discoclub New Demodè di Modugno (Italy), noto per aver accolto nella sua location i grandi nomi della musica sia italiana che internazionale.In seguito la band realizza, dal 1° dicembre 2013 al successivo 6 gennaio, il "Rocknroll Christmas", un tuor speciale dedicato all'atmosfera natalizia, portando nel suo sound i grandi classici della musica americana e italiana. Il 13 febbraio 2014 si esibiscono presso il Teatro Impero di Trani (Italy) in occasione dello spettacolo "Zelig Lab On The Road", un evento che promuove tutti gli artisti comici della regione Puglia. A condurre lo show vi sono i comici Marco & Chicco del "Zelig Circus" di Milano e come special guest Uccio De Santis, noto protagonista della serie televisiva italiana in onda su Telenorba "Mudù". Il 25 aprile 2014 i Billie Hard tornano a collaborare con Salvatore Cafiero, dal 2014 chitarrista di Gianluca Grignani (cantautore italiano), questa volta insieme alla sua band, "Suck My Blues", con Andrea Torresani (bassista dei cantanti italiani Giusy Ferreri e Franco Battiato) e il batterista Diego Barborini, presso il Santo Graal Irish Pub di Trani.Il 19 Luglio approdano sul palco dell'Accadia Blues Festival 2014 e si esibiscono in chiusura della serata dopo Paul Warren (chitarrista di Joe Cocker, Eros Ramazzotti e altri). L'evento di assoluto successo farà tremare il pubblico a ritmo di blues e r'n'r. Lo stesso mese esce il loro secondo singolo; "Tintarella di luna" del 1960, un remake di Mina in chiave country, disponibile su Sound Cloud . Il 10 agosto 2014 suonano alla 2^ edizione del Dogana Blues Festival aprendo il concerto alla Harlem Blues Band feat. Lisa Hunt, quest'ultima corista di fama internazionale, nota cantante e compositrice statunitense che ha collaborato con artisti come Jellybean Benitez (produttore di Madonna), Frank Farion, The Berman Brothers, Zucchero, Luciano Pavarotti, Ray Charles, Eric Clapton, James Brown, Dionne Warwick, Brian May, Randy Crawford, Joe Cocker, Miles Davis e Andrea Bocelli.I Billie Hard durante l'inverno 2014/15 nel periodo compreso tra Ottobre e Aprile collaborano come band resident in un progetto chiamato Zelig Lab Puglia. Quest'ultimo consiste nel lanciare nuovi talenti, in questo caso comici, nel mondo del teatro. Tra gli artisti spiccano i noti nomi italiani: Toni Bonji, Chicco Paglionico, Marco & Chicco e tanti altri. Il 2 giugno 2015 suonano in occasione della seconda edizione del festival Art Music Fest a Trani aprendo il concerto ai noti gruppi italiani Flaminio Maphia e Après La Classe. Durante il mese di giugno nel 2015 collaborano con il blog di cucina Chicche di gusto realizzando le sigle delle videoricette visualizzibili su YouTube e sui vari social. Il 24 luglio 2015 si esibiscono sul palco del "Pignola in blues"(Italy) aprendo il festival che quell'anno, ospiterà i noti artisti Johnny Mars Band, Sue Foley Band & Peter Karp.Nell'inverno 2016, la band porta in scena nuovamente un tour natalizio "Xmas'n'Roll Tour" che ha inizio l'8 Dicembre e finisce il 30 dello stesso mese. Il 25 giugno 2017 partecipano al "South Italy Blues Connection" (Italy),un evento culturale, sociale, aggregativo e di alta formazione, promosso dall'Associazione Musicale Blue Cat Blues. Il SIBC, nello specifico, è una convention nazionale di musicisti professionisti e non, aderenti al genere musicale del blues. La convention consiste nel richiamare circa 66 fra i più importanti gruppi blues d'Italia e di concentrare la loro esibizione in due giorni, mettendo a confronto le esperienze musicali e di formazione di tutti i partecipanti. L'8 luglio 2017 si esibiscono al Campania Blues Festival in occasione del contest "Italian Blues Challenge" classificandosi semifinalisti tra le prime 12 di 60 band iscritte in tutta Italia, durante lo stesso evento aprono il concerto a Fabrizio Poggi (armonicista blues italiano) ed Enrico Polverari (chitarrista blues italiano).Il 5 ottobre 2017 esce il loro nuovo videoclip, un medley di cover che fanno rivivere il mondo dello swing con il brano "Just a gigolò" di Nello Casucci, del twist con "St. Tropez Twist" di Peppino Di Capri, dell'R&B con "Smoke gets in your eyes" dei Platters, del latin con "La Bamba" di Ritchie Valens e infine del rock'n'roll con "Tutti Frutti" di Little Richard; video disponibile su YouTube e traccia audio su Sound Cloud . Nel dicembre 2017 la band replica il progetto natalizio che tocca numerosi club, centri commerciali e piazze compresi tra Abruzzo, Molise e Puglia. Il tour dal nome "Natale StraBillieante" è caratterizzato da un repertorio che racchiude i classici del Natale rivisitati nella chiave unica dei Billie Hard. Il 17 giugno 2018 vengono scelti nuovamente a partecipare alla convention "South Italy Blues Connection" di Matera (Italy) tra le migliori 60 band della scena blues italiana.L'8 luglio 2018 viene lanciato il videoclip "Billie Hard in Cinema" , un nuovo medley di cover che affrontano un viaggio attraverso le colonne sonore tutte in stile rock'n'roll dei film più belli di sempre, quali, Happy Days, Pretty Woman, Pulp Fiction, Grease e Ritorno al futuro. Video disponibile su YouTube e traccia audio su Sound Cloud . Il 15 Settembre 2018, si esibiscono in occasione del 24° Anniversary Harley Davidson Italian Club a Barletta, l'evento di forte successo sarà pubblicato sulla rivista di Milano Lowride. Il 29 settembre 2018 suonano per il motoraduno nazionale italiano FMI svoltosi a San Giovanni Rotondo in Puglia, l'evento riunisce 11 motoclub provenienti da tutta la nazione e viene pubblicizzato da radio e quotidiani in tutta Italia. Durante il dicembre 2018 tornano in scena con il loro spettacolo natalizio intitolato "Christmas Show", questa volta, con l'uscita di un videoclip musicale che lancerà il loro tour in Puglia, Basilicata, Campania, Molise e Abruzzo. Video disponibile su YouTube e traccia audio su Sound Cloud . Durante lo stesso tour natalizio vengono inseriti tra gli artisti nel cartellone del Basilicata Winter in Blues esibendosi in un club di Tito, uno dei borghi più belli del sud Italia.L'1 febbraio 2019 si esibiscono sul palco del Liceo Scientifico "R. Nuzzi" di Andria, in occasione della rassegna jazz "JAZZin" ospitando sul palco il trombettista Donny Balice, quest'ultimo vincitore insieme al cantate Walter Celi dell' "Arezzo Wawe 2018", uno dei contest più noti d'Italia. La band propone una scaletta di classici della musica swing all'italiana marchiando la serata "Billie Hard in Swing". Lo stesso spettacolo verrà riproposto il 2 febbraio 2019 presso la Maison des Arts di Pescara in occasione della rassegna jazz "Sabato in Concerto Jazz", organizzata dalla "FondazionePescaraAbruzzo" in collaborazione con l' "Associazione Archivi Sonori", offrendo il meglio del panorama jazzistico non soltanto regionale, con artisti ben conosciuti anche a livello internazionale, spaziando tra composizioni originali, progetti etno-jazz, latin jazz e classici della musica pop-rock rivistati in chiave jazz.Il 2 aprile 2019 si esibiscono in TV negli studi di Telenorba, durante il programma televisivo Buon Pomeriggio condotto da Michele Cucuzza e Mary De Gennaro. Video della puntata disponibile su YouTube. Il 3 luglio 2019 esce il loro nuovo videoclip musicale "Billie Hard Alhoa from 50s" , un medley di canzoni che affonda le radici nella musica vintage latin con i brani Tequila, Mambo Italiano, La Cucaracha e Guantanamera che porterà la band alla realizzazione di un tour estivo nei club più rinomati di Puglia, Basilicata e Molise. ​Nel mese di dicembre 2019 la band ripropone nuovamente, questa volta in tutta la Puglia, il "Christmas Show" un tour dedicato ai classici del Natale tutto in chiave rock'n'roll.