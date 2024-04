“Genere in comune”. Parte la formazione per il personale interno e addetti ai lavori

Ha avuto il via ieri pomeriggio il ciclo di incontri formativi per personale interno e addetti ai lavori del progetto "Genere in comune". Un percorso di formazione che rientra nell'ambito del più ampio progetto candidato all'Avviso Pubblico di Anci Puglia " Genere in Comune", ed è promosso dall'assessorato al Futuro e dal settore e dal settore Pari Opportunità del Comune di Andria.«Siamo convinti che sul tema delle politiche di genere non ci si possa improvvisare – commenta l'assessora Viviana Di Leo - Per questo abbiamo colto l'opportunità dell'avviso pubblico di Anci Puglia in collaborazione con Regione Puglia che ci ha permesso di ricevere un finanziamento finalizzato ad interventi di formazione proprio sul tema delle politiche di genere. La formazione è il primo passo per attuare politiche che vadano a colmare il gender gap e bisogna partire proprio dalla macchina amministrativa. Le politiche di genere stanno gradualmente assumendo centralità nelle agende di governo e riteniamo che preparare il personale interno e gli addetti ai lavori possa prepararci per attuare interventi più mirati e qualificati, al fine di colmare non solo il gender gap all'interno della macchina amministrativa, ma di riflesso anche sulla città – conclude Di Leo - È solo un tassello di tutto il lavoro che c'è da fare per abbattere gli stereotipi di genere e promuovere una cultura di parità, ma siamo certi che questa sia la strada giusta».La formazione si svolgerà presso la Biblioteca Comunale "Giuseppe Ceci", secondo questo calendario:→ Cosa è il Gender Mainstreaming? Ragioni, principi ed effetti del Gender Mainstreaming. Martedì 9 Aprile 2024 – ore 15-18.00→ La condizione femminile e LGBTQI tra passato,presente e futuro. Steriotipi, pregiudizi, linguaggio di genere e violenza fuori e dentro l'ambito lavorativo. Giovedì 9 Maggio 2024 – ore 15-18.00 // Martedì 4 Giugno 2024 – ore 15-18.00→ L'Agenda di genere della regione Puglia: le sei aree di competenza. Martedì 11 Giugno 2024 – ore 15-18.00