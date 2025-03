Forza Italia: “Da venerdì 14 marzo parte la stagione congressuale"

Partono in Puglia i congressi cittadini di Forza Italia. Ecco il programma completo, città per città:VENERDÌ 14 MARZO:SAN SEVERO - dalle ore 15 nel Palazzo Giancola, Piazza della Costituzione. Seggi aperti dalle ore 16 alle ore 19.APRICENA - dalle ore 19 nella Biblioteca Comunale, Piazza Federico II. Seggi aperti dalle ore 20 alle ore 21.ANDRIA - dalle ore 17 al Chiostro San Francesco, Via San Francesco 15. Seggi aperti dalle ore 19 alle ore 21.SABATO 15 MARZO:FOGGIA - dalle ore 9 al Palazzetto dell'Arte, Via Galliani 1.Seggi aperti dalle ore 10 alle ore 13.TRANI - dalle ore 10 all'Hotel Trani, Corso Imbriani 137. Seggi aperti dalle ore 11 alle ore 13.CASTELLUCCIO DEI SAURI - dalle ore 15 nella Sede Innovazione, Piazza C. Battisti 19. Seggi aperti dalle ore 17 alle ore 18.MARGHERITA DI SAVOIA - dalle ore 17 all'Hotel Margherita, Piazza Libertà 4. Seggi aperti dalle ore 19 alle ore 21.CANDELA - dalle ore 18 nella Sede Forza Italia, Corso Vittorio Emanuele 6. Seggi aperti dalle ore 19 alle ore 20.DOMENICA 16 MARZO:VIESTE - dalle ore 10 nel Cineteatro Adriatico, Viale Marinai d'Italia.Seggi aperti dalle ore 11 alle ore 12.MONTE SANT'ANGELO - dalle ore 16 nella sede di Forza Italia, Via Fandette. Seggi aperti dalle ore 17 alle ore 18.MANFREDONIA - dalle ore 18 nella sede di Forza Italia, Corso Manfredi 279. Seggi aperti dalle ore 19 alle ore 20.LUNEDÌ 19 MARZO:SPINAZZOLA: dalle ore 19 al Ristorante Dirolla, Contrada Dirolla.Seggi aperti dalle ore 20 alle ore 21.