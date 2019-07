Fidelis, cinque nuovi arrivi ufficiali: Gava, Banegas, Bedin, Palumbo e Salimbè

Continua a prender forma la rosa 2019-2020 della Fidelis Andria che sarà a disposizione del tecnico Giancarlo Favarin. Nella giornata odierna sono arrivate altre cinque firme importanti per la squadra biancazzurra.Miglior centrocampista della Serie D 2017-2018 quando siglò 13 reti in 33 presenze al Francavilla, confermandosi poi lo scorso anno sempre in Abruzzo con 30 presenze e 12 reti per una stagione vissuta quasi totalmente in Serie C. E' il classe '89 centrocampista centrale Cosmo Palumbo proveniente proprio dal Francavilla 1927.Dalla stessa società abruzzese, poi, arriva anche Pablo Ezequiel Banegas, attaccante italo-argentino classe '92 che nella sua carriera ha siglato oltre 60 gol in serie D e nelle ultime due stagioni è stato tra i protagonisti delle stagioni del Francavilla. Lo scorso anno ha messo a segno 11 reti in 29 gare disputate.Sempre dal Francavilla arriva anche il centrocampista Matteo Bedin, anche lui classe '89, padovano di nascita e di grande esperienza per la serie D con oltre 300 presenze tra i dilettanti.Arriva ad Andria anche il brasiliano André Luiz Gava De Borba un trequartista classe '92 che in Italia ha già avuto un'esperienza nella stagione 2017-2018 nel Gravina con 23 presenze e due gol. Poi il rientro in Brasile ed il ritorno in Puglia per questa nuova avventura ad Andria.Infine, ma non per importanza, l'arrivo ufficiale in casa Fidelis del classe 2001 Salvatore Salimbè terzino sinistro che nella scorsa stagione ha disputato la sua prima stagione tra i grandi nel girone I della Serie D collezionando 26 presenze nel Portici.