Drammatico ferimento all'alba a Canosa di Puglia: l'autore ricercato da Polizia e Carabinieri

In queste ore è caccia all'uomo nel nord barese dopo il drammatico ferimento avvenuto intorno alle 6:30 di questa mattina davanti all'ex ospedale civile di Canosa. Un agricoltore 54enne, per cause ancora in corso di accertamento, è stato colpito da due fendenti all'addome.Prima di accasciarsi per terra, l'uomo è riuscito a chiamare i soccorsi. Gli operatori intervenuti lo hanno prima trasportato all'interno dell'ex ospedale civile per bloccare la forte emorragia e poi hanno trasferito il 54enne al Dimiccoli di Barletta mentre gli effettuavano due trasfusioni di sangue in ospedale.In queste ore il 54enne è dopo essere stato sottoposto ad una delicatissima operazione presso il reparto di Chirurgia dell'ospedale Dimiccoli di Barletta è stato trasferito agli OO.RR. di Foggia, mentre a Canosa di Puglia sono giunti sia i Carabinieri della Compagnia di Andria che le volanti del 113 dalla Questura di Andria, per compiere rilievi e ricercare l'autore del fatto.