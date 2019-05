Cibo ancora commestibile del pranzo del Gruppo Megamark all'associazione InConTra

Sarà l'Associazione InConTra che, oggi, mercoledì 1 maggio 2019, in occasione del pranzo organizzato dal Gruppo Megamark di Trani per celebrare i 45 anni di attività, provvederà a recuperare tutto il cibo avanzato da tale evento, ma ancora commestibile.Il tutto sarà successivamente devoluto alle mense del barese garantendo un pasto caldo a tutti gli assistiti. I volontari saranno presenti sul posto dalle ore 14.30 per poi cominciare le operazioni di ritiro, che avverranno grazie ai mezzi associativi. I pasti così ritirati saranno devoluti oltre alla mensa serale gestita da InConTra in piazzetta Balenzano a Bari anche ad altre 4 realtà del barese che operano nell'ambito dell'assistenzialismo: Mensa gestita dalla Cooperativa Sociale C.a.p.s, Mensa delle Suore di Madre Teresa di Calcutta, Mensa di Santa Chiara e Mensa per bisognosi di Modugno.La "SuperMegaFesta" avrà luogo oggi, presso il Nuovo Padiglione della Fiera del Levante che ospiterà 6000 persone tra dipendenti e famiglie giunte da Puglia, Molise e Campania.