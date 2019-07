Arrestato Sindaco di Apricena, avrebbe spinto uno del suo staff a rinunciare a un posto nel Comune di Andria

Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Fatto Quotidiano" sul portale on line, il sindaco di Apricena Antonio Potenza della Lega, arrestato quest'oggi ai domiciliari dalla Guardia di Finanza, insieme con altre due persone nell'ambito di una indagine della Procura di Foggia su presunte irregolarità nelle gare per l'aggiudicazione di commesse pubbliche, sarebbe stato anche al centro di un episodio di concussione per aver spinto una persona del suo staff, assunta a tempo determinato ", pur risultando prima in graduatoria, così da favorire il secondo degli idonei, uomo che lavorava per il gruppo consiliare di Forza Italia in Regione Puglia, all'epoca partito di riferimento del primo cittadino. Una questione politica, insomma", si legge sul sito del giornale diretto da Peter Gomez.Gli altri due arrestati, come riporta l'Ansa, sono un altro amministratore pubblico e un imprenditore. L'ordinanza cautelare riguarda in tutto 15 persone: gli altri 12, tra pubblici ufficiali e professionisti, sono stati sottoposti a misure di natura interdittiva. Le indagini sarebbero partite dopo una denuncia su irregolarità nelle gare d'appalto nelle quali, secondo l'accusa, sarebbe stato favorito un imprenditore molto vicino al sindaco Potenza. Nel corso delle indagini sono stati accertati reati di natura fiscale, fatturazione per operazioni inesistenti e false dichiarazioni di redditi.