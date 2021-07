Andriamultiservice: la Sindaca Bruno incontra i lavoratori

Lo scorso 8 luglio, la Sindaca di Andria, Avv. Giovanna Bruno, ha incontrato le maestranze della AndriaMultiservice."La Sindaca rispondendo all'invito giunto dai Lavoratori (i quali nell' Assemblea del 28 Maggio scorso avevano approvato un documento nel quale si chiedeva al capo dell'Amministrazione Comunale di incontrare tutti i lavoratori), si è recata presso la sede operativa della Multiservizi comunicando e dando utili informazioni, sia in merito al futuro dell'azienda a totale capitale pubblico, sia in merito alla situazione economica-finanziaria che sta attraversando oggi il Comune.Un aspetto che ha sottolineato l'Avv. Giovanna Bruno nell'incontro con tutti i lavoratori e lavoratrici, riguarda l'attesa delle decisioni, degli organi di controllo, in merito al così detto Piano di Rientro.Questo fa ben sperare in un interesse dimostrato dalla Sindaca nel cercare una soluzione che porti a conclusioni positive per tutti", sottolinea in una nota Pierpaolo Corallo dell'USB Puglia."L'USB, unitamente alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, ringrazia la Sindaca e l'Amministrazione comunale e chiede, certi che così sarà, di prestare massima attenzione all'evolversi della situazione, informando, nel "tavolo" permanente avviato dal Comune, le parti sociali di tutte le notizie e le scelte-decisioni che si intenderà prendere.Siamo ad un passaggio cruciale in cui ci deve essere la massima attenzione e condivisione tra le esigenze del Comune e la salvaguardia della Multiservizi in termini occupazionali e di continuità aziendale".