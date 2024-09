Andria e Torremaggiore legate a filo doppio grazie al progetto "Rinascita" dell’associazione IN & YOUNG

Il progetto "Rinascita" dell'associazione IN & YOUNG realizzato con la collaborazione dell'azienda CIBELLE e il Comune di Andria, conclusosi con la mostra "Dimore, fili oltre confini" che, con successo ha visto la partecipazione di oltre mille visitatori, ha permesso a IN & Young, custode delle tradizioni e dei mestieri antichi, di varcare i confini territoriali e approdare nel territorio foggiano e precisamente a Torremaggiore, città famosa per il corteo storico dedicato a Federico II giunto alla sua 38° edizione.Ciò che lega Andria a Torremaggiore è la figura di Federico II da cui abbiamo ereditato l'arte e la cultura del bello. Nel processo di edificazione del mito federiciano, gli indumenti furono parte rilevante di rappresentazioni pubbliche e di potere dove una certa importanza assunse il mantello. Avvalendosi di artigiani dell'epoca Federico II si fece realizzare abiti di grande sfarzo sui quali venivano applicati galloni dorati, pietre preziose e bordure. Tra il 1400 e il 1500 in Puglia si è passati dai galloni di Federico II ai veri e propri merletti e proprio in questo contesto l'associazione "L'arte del filo a fuselli" di Torremaggiore, crea il primo raduno delle merlettaie pugliesi all'interno del corteo storico di Torremaggiore. "IN & YOUNG -afferma Emma Monterisi presidente dell'associazione-, sarà una delle protagoniste di questo raduno con la tecnica del Rinascimento, merletto ad ago che decora e impreziosisce numerosi corredi della nostra rilevante tradizione. L'arte del ricamo è stata tramandata nei secoli grazie a maestre e suore che riunivano le giovani dell'epoca passata e insegnavano a ricamare per realizzare il proprio corredo di dote. L'associazione IN & YOUNG garantisce oggi la continuità della tradizione grazie ad una maestra di ben 82 anni che, con entusiasmo e passione, tramanda il suo sapere alle giovani leve".Appuntamento quindi a Torremaggiore per il 15 settembre dove l'artigianato tradizionale diventa promozione del territorio locale.