Ai nastri di partenza i progetti "Voliamo Insieme" e “La danza è vita”

Allegate le 2 locandine dei 2 progetti: "QUARTIERI" e quella di "INCLUSIONE".

Si terrà martedì 28 novembre alle ore 12, presso la Sala consiliare del Comune di Andria, la conferenza di presentazione dei progetti "Voliamo Insieme" e "La danza è vita", risultati vincitori degli avvisi pubblici "Quartieri" e "Inclusione" promossi da Sport e Salute S.p.A. e dal Dipartimento per lo Sport, e realizzati in collaborazione con il CSI Comitato di BAT allo scopo di supportare le associazioni, le società sportive dilettantistiche e gli enti del Terzo Settore di ambito sportivo che operano in contesti territoriali difficili nel favorire la promozione di uno sport inclusivo e l'alleanza educativa tra il sistema sportivo e il sistema del Terzo Settore grazie a presidi al servizio delle comunità di riferimento.Il progetto "Voliamo Insieme" è stato presentato e vinto dall'A.S.D. Icaro Andria, società sportiva affiliata al CSI Comitato di Bat e rappresentata dalla vicepresidente Tania Zenga, che offrirà a bambini/e e ragazzi/e dai tre anni in su la possibilità di usufruire di attività gratuite di calcio, pallavolo, basket, ginnastica per adulti, padel, tennistavolo, ballo di gruppo, dance caraibiche (salsa, merengue e bachata), latin dance coreografico, aerolatin e video dance. Le attività sportive si svolgeranno nei quartieri Sant'Agostino, Sant'Andrea e San Valentino di Andria.Il progetto "La danza è vita" è stato presentato e vinto dall'A.S.D. Monton de Estrellas di Andria, associazione sportiva affiliata al CSI Comitato di Bat, capitanata dal Mº Gianpaolo Brescia, che offrirà a bambini/e, ragazzi/e e adulti a partire dai 5 anni di età, la possibilità di usufruire di attività gratuite di ginnastica per tutti, attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al fitness (salsa, merengue e bachata), danza sportiva, danza sportiva paralimpica, calcio e pallavolo.Dalle ore 17 di martedì 28 novembre, inoltre, in piazza Vittorio Emanuele si terrà una dimostrazione delle attività che saranno proposte durante i due progetti. Alla conferenza stampa interverranno il sindaco di Andria avv. Giovanna Bruno, l'assessore allo sport Daniela Di Bari, il Program Manager Sport e Salute Spa Stefano Gobbi e il coordinatore regionale di Sport e Salute Puglia Francesco Toscano.