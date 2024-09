Ad Andria una tappa di “Digitalmentis”, programma sull’educazione digitale dei consumatori

Si chiama "Digitalmentis" ed è il "Programma sull'educazione digitale dei consumatori" finanziato dal fondo MIMIT con cui "Cittadinanzattiva Puglia", in stretta collaborazione con CIA e ANP CIA Puglia, sta portando in tutta la regione. Il progetto è rivolto agli ultrasessantacinquenni e ai soggetti fragili, più in generale dunque alle persone che hanno necessità di acquisire dimestichezza nell'utilizzo degli strumenti digitali, imparando a usare il computer e lo smartphone per accedere ai servizi, compilare domande ed evitare di essere truffati. A Lecce, Gallipoli, Martina Franca, così come a Putignano, San Severo, Troia, Ascoli Satriano e in molti altri comuni gli incontri sono stati molto partecipati. I prossimi incontri si svolgeranno a Cerignola, Ruvo di Puglia, Andria, Santeramo, Terlizzi, Altamura, Gioia del Colle e Casarano."Ci stiamo avvalendo della professionalità e delle competenze informatiche di Mimmo Colucci, che è un esperto dei cambiamenti digitali", spiega Matteo Valentino, presidente regionale di ANP CIA Puglia, l'associazione che unisce i pensionati associati CIA. "Il lavoro svolto insieme ai dirigenti di Cittadinanzattiva Puglia, Pio Bufano e Massimo Zagaria, sta dando davvero ottimi risultati, con un riscontro di partecipazione di assoluto rilievo". Gli incontri di "alfabetizzazione digitale" aiutano le persone anziane ad acquisire competenze e autonomia nell'utilizzo di computer e smartphone. Sono moltissimi i servizi, la modulistica, le prenotazioni, gli acquisti che possono essere fruibili digitalmente. Se non si sanno usare correttamente il computer e il telefonino, si va incontro non solo a una serie di disagi, ma si incorre anche nel rischio di essere truffati da chi utilizza quegli strumenti approfittando delle difficoltà di chi non ha dimestichezza con essi. Il prossimo incontro di "Digitalmentis" si terrà il 18 settembre, alle ore 16.30, nella sede CIA di Cerignola, in via Fratelli Rosselli 40.