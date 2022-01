Ad Andria su un portone in legno spunta l’opera la “Palma”

Sulla parete esterna di un portone in legno, situato in via Fornaci, spunta un'opera realizzata dall'artista ruvese Pasquale Gadaleta, dal titolo la "Palma". "Un amico andriese mi ha dato la possibilità di continuare una parte della mia ricerca, che dal 2016 mi porta ad intervenire su spazi diversi del nostro territorio, riportando in vita una figurazione arcaica ed essenziale dei popoli Dauni e Peuceti", spiega l'artista Gadaleta. "Ed è proprio dallo studio di alcuni elementi figurati, geometrici e simbolici, presenti sulle antiche ceramiche ( VII -IV a.C.) della cultura degli abitanti indigeni che vivevano nella antica Japigia, che attingo le suggestioni per le mie pitture" – prosegue. "Dovendo intervenire sulla porta di uno degli edifici dello storico quartiere di Andria, dove un tempo si lavoravano le ceramiche, ho riprodotto i due volatili stilizzati alla base della palma, riprendendoli fedelmente dalla decorazione di una brocca di fabbricazione dauna , presente nella collezione Ceci Macrini di Andria.Riproducendo queste figure ho inteso rendere omaggio all'importante collezione, conosciuta solo tramite pubblicazioni e purtroppo non fruibile dal pubblico, con l'auspicio di vedere dal 'vivo' queste testimonianze preziose dei nostri padri". Inoltre Pasquale è stato autore del progetto "Guardiani Celesti" con la localizzazione di alcuni suoi interventi all'interno del parco dell'Alta Murgia Pasquale Gadaleta, classe 1988, vive e lavora a Ruvo di Puglia (BA). Dopo il diploma all'Istituto d'Arte di Corato, nel 2008 si traferisce a Milano, conseguendo il Diploma di primo e di secondo livello in Scultura, presso l'accademia di Belle Arti di Brera. Attualmente insegna discipline plastiche presso il liceo artistico Pino Pascali di Bari.