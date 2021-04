A Pasqua e Pasquetta nella Bat 553 vaccini a caregiver di minori

Domenica 4 e lunedì 5 aprile presso il PalaAssi di Trani sono stati vaccinati caregiver e familiari conviventi, tutori e affidatari delle persone con disabilità grave (legge 104 del 1992 art. 3 comma 3) nate dopo il primo gennaio 2005.Le persone che intendevano vaccinarsi si sono recate liberamente, divise solo per cognome nella due giorni, e dovevano avere la maggiore età e non dovevano essere in condizione di fragilità: somministrato vaccino Astrazeneca.A Trani era presente anche il responsabile del Dipartimento della Asl Bt il dottor Riccardo Matera.«Chiudiamo questa due giorni di vaccinazione nel nostro Palazzetto con un bilancio assolutamente positivo». Sono le parole del sindaco di Trani, Amedeo Bottaro. «Sono state 553 le dosi di vaccino somministrate. Rivolgo a nome di tutta la comunità il mio grazie a Patrizia Albrizio ed alla meravigliosa squadra della Azienda Sanitaria Locale BT ed ai nostri eccezionali volontari. Guardiamo già oltre e diamo fin da ora l'incondizionata disponibilità ad ospitare nel Pala Assi turni di vaccinazione straordinari per caregiver, familiari e accompagnatori di tutti i soggetti fragili»Grande soddisfazione da parte della squadra di vaccinatori guidata dalla dottoressa Patrizia Albrizio e del commissario straordinario della Asl Bt Alessandro Delle Donne. Domani si prosegue con le vaccinazioni degli over 80 e dei pazienti fragili con il completamento delle altre categorie previste dal piano vaccinale, in attesa di avviare dal 12 aprile le vaccinazioni dei cittadini tra i 70 e i 79 anni.Pasqua e pasquetta, in tutta Puglia dedicate alle vaccinazioni di caregiver e familiari conviventi di under 16 con disabilità grave, sono state coinvolte circa 13mila persone in Puglia che hanno ricevuto la prima dose.Superate le 6.600 dosi somministrate nei "Vaccine days" di Pasqua e Pasquetta.In totale, sono 659.503 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia. Il dato è aggiornato alle ore 18:15.