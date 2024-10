A Castel del Monte una videoinstallazione dedicata alla vita di Federico II

Nuovi linguaggi per raccontare Castel del Monte. A partire da oggi sarà possibile fruire di un nuovo affascinante racconto visivo, ispirato a Federico II di Svevia e ad alcuni aspetti peculiari della vita del sovrano Stupor mundi. L'installazione presenta un frammento della storia federiciana riletto attraverso il linguaggio dell'arte. Sei minuti per avvicinarsi a una delle figure più poliedriche della Storia, in cui la dimensione artistica si fonde con quella storica. A firmare l'installazione è il regista Yuri Ancarani, le cui opere sono caratterizzate da una continua commistione tra cinema, documentario e arte contemporanea.Questo progetto, avviato dal prof. Massimo Osanna, Direttore generale Musei, è stato ideato con la finalità di arricchire l'esperienza di visita a Castel del Monte. È stato reso possibile grazie all'accordo, stretto nel maggio 2022, tra la Direzione regionale Musei Puglia e Gucci, forte della prospettiva culturale condivisa, capace di offrire forme ulteriori di fruizione dei luoghi d'arte e di cultura. Alla collaborazione con Gucci si deve l'allestimento della sala VI e l'installazione video a firma di Ancarani; questo sarà il primo di una serie di interventi artistici che racconteranno di volta in volta il castello con linguaggi e strumenti contemporanei. «Siamo lieti di poter offrire ai visitatori un nuovo spazio per la video arte che andrà ad arricchire l'esperienza di fruizione del più importante monumento di Puglia», commenta il delegato alla Direzione regionale Musei nazionali Puglia, arch. Francesco Longobardi.