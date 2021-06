68enne salvato dalla Polstrada sull'A/14 tratto Andria Canosa di Puglia

Nei giorni scorsi, all'interno dell'area di parcheggio "Monterotondo Est" tra Canosa di Puglia ed Andria, lungo l'autostrada A/14, due poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di Trani, hanno soccorso e salvato un uomo di 68 anni.L'uomo, fermo nell'area di parcheggio in compagnia della moglie per una sosta durante il viaggio di ritorno verso Frosinone, dopo aver fatto visita ad alcuni parenti residenti a Bari, è caduto improvvisamente al suolo mentre mangiava un panino, probabilmente a causa di un pezzo di cibo che gli ostruiva le vie respiratorie.Immediatamente gli autotrasportatori in sosta, sollecitati dalla moglie del malcapitato, hanno chiamato i soccorsi.Raccolta la segnalazione del Centro Operativo Polizia Stradale del Compartimento di Bari, una pattuglia con a bordo i due agenti della Polizia Stradale di Trani si è portata immediatamente sul posto. Uno dei due poliziotti, grazie alla formazione BLS e BLS-D relativa ai protocolli di primo soccorso, con la collaborazione del collega, ha posto in essere una serie di manovre ed è riuscito a disostruire il cavo orale del malcapitato che ha ripreso a respirare.Subito dopo, sono giunti sul posto i sanitari del 118 di Canosa di Puglia che hanno prestato le cure del caso all'uomo e lo hanno trasportato presso l'ospedale di Andria per ulteriori accertamenti.Dimesso qualche giorno dopo, il 68enne si è recato presso gli Uffici della Sottosezione Polizia Stradale di Trani per ringraziare i poliziotti.