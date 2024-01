I 20 anni di A.N.T. Andria: "Tutto nasce da un dolore…!!!"

«Dopo un grave lutto o si sceglie di vivere o si sceglie di annientarsi, e io ho scelto di annientarlo, di gestirlo. La via giusta era solo… la via della tenerezza e dell'accoglienza alla vita, quel dolore doveva trasformarsi in dono necessariamente.Nel 2002 persi mio padre per il solito male, avevo tanta sofferenza in corpo che il solo pensiero "non dovrà più succedere ciò che è accaduto a mio padre" mi diede la forza di contattare la sede ANT di Trani e muovemmo in quel tempo le coscienze, grazie anche all'aiuto di amici sensibili e disponibili, incontrati nel mio cammino.Ilpresso il salone della, alle ore 19, si muovevano i primi passi per la costituzione dellaIntervennero(Neurochirurgo),(Urologo),(coordinatore del distretto A.N.T. di Bari e responsabile dell'ospedale oncologico di Monopoli), d(allora parroco di Sant'Andrea Apostolo) ed io, quale la promotrice dell'iniziativa.Quella serata la ricordo ancora come un momento fatato, fatto di anime che si univano sotto un comune dolore e lì tra il pubblico c'era la Signoraanche Lei con il suo grande dolore.La contattai subito e subito Lei accettò, era una donna colta e piena di entusiasmo e al primo incontro riuscii a riunire un bel gruppo di persone interessate al progetto.Non posso dimenticare - la società agricola "Florrivera" - che ci diede la possibilità di riunirci saltuariamente nel loro ufficio e lache divenne la nostra preziosa contabile. In quella sede si insediò il primo consiglio direttivo che elesse lapresidente e l'indimenticabileinsieme ade tanti alti volontari che si sono avvicendati con!!che ci mise a disposizione la sede di via Podgora, fino alla sede definitiva di via Barletta grazie alla Signora Nietta.A giugno 2004 fu inaugurata la sede con la presenza della nostra guida spirituale(oggi Arcivescovo della città di Catania), ilfondatore dell'A.N.T. nazionale eall' epoca presidente della Regione Puglia.In dono quella sera ricevemmo undonato da una delle prime signore tesserate, e tra i primi tesseramenti quello diaveva pregato i genitori di portare la quota per aiutare i ragazzi che come lui, lottavano nella malattia, di lì a poco Emanuele andò via e sempre grazie al consiglio di un nostro comune amico, organizzammodedicato all'indimenticato Emanuele.Nella sede si sono succeduti molti medici e mi piace ricordare il primo grande medicoNel ricordo digrandi presidenti dell'A.N.T. di Andria, sono oggi a dire grazie a tutti i volontari che in questi venti anni hanno instancabilmente donato il loro tempo, per il nostro grande sogno A.N.T. di Andria».