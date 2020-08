L'ex eurodeputata del Pd Elena Gentile, trova posto alle regionali a Bari e Lecce

La ex eurodeputata Elena Gentile sarà capolista per il Pd sia nel collegio di Bari sia in quello di Lecce. Lo ha deciso la segreteria del Partito Democratico pugliese in vista delle regionali del 20-21 settembre.Medico di famiglia, cerignolana d'origine, la Gentile era stata fra gli sfidanti di Emiliano alle primarie del centrosinistra. Nei giorni scorsi aveva sollevato una forte polemica per «essere stata scaricata dal Pd foggiano»; di lì è partita una petizione social per convincere il Partito Democratico a non rinunciare alla sua esperienza.Così, il Pd Puglia ha deciso di candidarla a Bari e Lecce. "È una risorsa fondamentale del centrosinistra pugliese - dice il segretario regionale del Pd, Marco Lacarra. Il suo percorso politico, istituzionale e di governo, l'instancabile lavoro e impegno al servizio della sua Regione e dell'intero Mezzogiorno, la ferma e generosa disponibilità a mettere a disposizione della nostra comunità il suo patrimonio politico/culturale e la grande esperienza di questi anni, sono gli elementi che spingono il Pd Puglia a non rinunciare al suo "valore aggiunto" e, quindi, a volerla con forza in squadra per le elezioni di settembre».