Elezioni politiche, l'affluenza alle urne è del 19,86%. IL VOTO IN DIRETTA

Elezioni politiche 2018, a mezzogiorno il primo dato sull'affluenza: hanno votato nelle 110 sezioni aperte dalle 7 di questa mattina 14.047 aventi diritto, pari cioè al 19.86% del totale, 7811 uomini (22.82% del totale) e 6236 donne (pari al 17.08%). Code ai seggi, forse la causa è il tagliando antifrode che sta rallentando le procedure di voto.Alla stessa ora, alle ultime politiche del 2013, aveva votato il 12,12% degli aventi diritto.Provincia Bat: 17,33%Puglia: 17,96%Italia: 19,31%Bari al momento è la provincia pugliese con la maggiore affluenza avendo fatto registrare un 19,33% (Bat 17,33%, Taranto 16,50%, Brindisi 17,45%, Foggia 17,11 %, Lecce 18,05%). La regione Puglia nel complesso si attesta sul 17,96%.Si vota fino alle 23 di questa sera, successivamente cominceranno le operazioni di spoglio. Gli elettori ad Andria per la Camera sono 79.241 (maschi 38.660 - femmine 40.581), per il Senato gli aventi diritto sono 70.730 (maschi 34.221 - femmine 36.509). Nelle ultime politiche del 2013 furono 78.008 per la Camera e 69.041 per il Senato. L'affluenza finale, secondo i dati definitivi forniti dal Viminale si attestò al 75,16% alla Camera ed al 75,23% al Senato, in calo del 5% rispetto al 2008 e dell'8% rispetto al 2006.Bisognerà recarsi alle urne con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. Chi avesse smarrito la propria tessera, potrà chiederne il duplicato agli uffici comunali aperti domani per tutta la durata delle operazioni di voto.Ricordiamo alcune informazioni utili