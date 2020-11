"Ciondolo anti Covid", il presidente di InnovaPuglia finisce nella bufera

«Un micro-purificatore d'aria di tecnologia israeliana per 1 metro cubo intorno alla persona, genera dei cationi che inibiscono qualsiasi virus abbia segno positivo. Una tecnologia che andrebbe distribuita a tutte le forze di polizia del paese, a tutti i sanitari impegnati, perché permetterebbe di svolgere più serenamente il lavoro e a combattere il virus con la tecnologia».Con queste parole, pronunciate durante una seduta della Commissione Affari Costituzionali della Camera, il presidente di InnovaPuglia, nonché segretario del sindacato di polizia SIAP, Giuseppe Tiani è finito in una bufera mediatica e non solo. Diverse le testate nazionali, e i social, in cui il video del suo "spettacolo" in cui "sponsorizza" questo ciondolo anti-Coronavirus è stato ripreso, diventando ormai un contenuto virale.Al punto che sono diversi anche i commenti politici e non solo. Ma lui si difende e in una nota diffusa in giornata sottolinea: «Non è mai stato fatto alcun accostamento tra l'utilizzo del purificatore d'aria individuale di ultima generazione ed il contrasto al Covid-19».A chiedere al governatore Michele Emiliano di rimuoverlo dall'incarico, dopo che il video in cui Tiani parla delle presunte proprietà salvifiche del ciondolo ha fatto il giro del web, sono il parlamentare di Italia Viva Ivan Scalfarotto, candidato alle ultime Regionali in Puglia, e l'europarlamentare salentino, Andrea Caroppo.